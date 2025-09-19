Pedri impassibile di fronte all'invasore di campo | finale movimentato per Newcastle-Barcellona

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos dopo Newcastle-Barcellona: tifoso invade il campo, placcaggio deciso della sicurezza sotto gli occhi di Pedri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pedri - impassibile

Pedri impassibile di fronte all'invasore di campo: finale movimentato per Newcastle-Barcellona.

pedri impassibile fronte invasorePedri impassibile di fronte all’invasore di campo: finale movimentato per Newcastle-Barcellona - Barcellona: tifoso invade il campo, placcaggio deciso della sicurezza sotto gli occhi di Pedri ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pedri Impassibile Fronte Invasore