Pecoraro Scanio | territorio Italia fragile serve albo professionisti

Ferrara, 19 set. (askanews) - "Dissesto idrogeologico e cambiamento climatico sono insieme una priorità" per questo serve "creare un albo nazionale di professionisti e di aziende che possano essere immediatamente utilizzate per mettere in sicurezza il territorio". Lo ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex ministro dell'Ambiente, al RemTech Expo di Ferrara. "Dissesto idrogeologico e cambiamento climatico sono insieme una priorità per il governo e il Parlamento, per i nostri comuni, per i nostri territori - ha spiegato Pecoraro Scanio -. L'Italia è un paese fragile ma ne parliamo soltanto quando ci sono alluvioni, frane, emergenze e situazioni purtroppo luttuose per molte nostre comunità.

