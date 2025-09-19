Peacemaker – Stagione 2 episodio 5 | la spiegazione del finale
L’ultimo episodio della seconda stagione di Peacemaker segna una svolta per la serie DC Universe a causa della decisione presa dall’eroe alla fine dell’episodio. I colpi di scena non sono rari per la serie TV-MA, che solo la settimana scorsa ha visto la fine dell’episodio 4 concludersi in un momento di tensione, quando è stato rivelato che Emilia Harcourt, interpretata da Jennifer Holland, avrebbe aiutato Rick Flag Sr. ad arrestare Peacemaker. L’episodio 4 ha anche rivelato che Red St. Wild, interpretato da Michael Rooker, aveva dei poteri, essendo in grado di usare la magia per individuare dove si trovava Eagly. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: peacemaker - stagione
Peacemaker 2: nuovi poster, dettagli sulla trama e curiosità dalla seconda stagione della serie DC
Peacemaker stagione 2 conferma arkham asylum nel dc universe
Peacemaker stagione 2: 29 easter egg e riferimenti del DCU spiegati
James Gunn ha dichiarato di avere "piani immediati" per Peacemaker e Vigilante dopo la fine della seconda stagione di Peacemaker - facebook.com Vai su Facebook
Superman di James Gunn: cast, trailer, trama e tutte le anticipazioni sul nuovo film DC.
Peacemaker – Stagione 2, episodio 5: la spiegazione del finale - Stagione 2 Episodio 5: scelte, conseguenze per il team e legami col DCU verso l’episodio 6. Come scrive cinefilos.it
Peacemaker – Stagione 2, episodio 3, la spiegazione del finale: il ritorno di un eroe del DCEU - Stagione 2, episodio 3, l'atteso secondo ciclo di episodio della serie DCU. Si legge su cinefilos.it