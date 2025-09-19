Peacemaker – Stagione 2 episodio 5 | la spiegazione del finale

L’ultimo episodio della seconda stagione di Peacemaker segna una svolta per la serie DC Universe a causa della decisione presa dall’eroe alla fine dell’episodio. I colpi di scena non sono rari per la serie TV-MA, che solo la settimana scorsa ha visto la fine dell’episodio 4 concludersi in un momento di tensione, quando è stato rivelato che Emilia Harcourt, interpretata da Jennifer Holland, avrebbe aiutato Rick Flag Sr. ad arrestare Peacemaker. L’episodio 4 ha anche rivelato che Red St. Wild, interpretato da Michael Rooker, aveva dei poteri, essendo in grado di usare la magia per individuare dove si trovava Eagly. 🔗 Leggi su Cinefilos.it