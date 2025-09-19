Peacemaker episodio 5 | connessione con Superman e easter egg del DCU

Jumptheshark.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quinta puntata della seconda stagione di Peacemaker si distingue per numerosi riferimenti nascosti, collegamenti al DC Universe e dettagli che arricchiscono la narrazione. In questo approfondimento vengono analizzati gli aspetti più significativi dell’episodio, con un focus su collegamenti diretti ai film e alle serie precedenti, oltre a curiosità legate ai personaggi e alle ambientazioni. funerale di rick flag jr. l’episodio si apre con un flashback che mostra il funerale di Rick Flag Jr., evento avvenuto subito dopo le vicende di The Suicide Squad. Alla cerimonia partecipano Emilia Harcourt e Rick Flag Sr. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

peacemaker episodio 5 connessione con superman e easter egg del dcu

© Jumptheshark.it - Peacemaker episodio 5: connessione con Superman e easter egg del DCU

In questa notizia si parla di: peacemaker - episodio

Peacemaker stagione 2 episodio 1: la morte sorprendente che cambia tutto

Peacemaker stagione 2 episodio 2: spiegazione dei colpi di scena e rivelazioni del multiverso DCU

Peacemaker stagione 2 episodio 2: una recensione sorprendente degli momenti più shocking

Peacemaker - Le prime recensioni della serie TV anticipano un profondo seguito per John Cena nel DCU! (2025).

Peacemaker 2, il trailer dell'episodio 5: John Cena affronta Rick Flag Sr! - Come da consuetudine, dopo la pubblicazione del quarto episodio di Peacemaker 2, DC Studios e la piattaforma di streaming on demand HBO Max hanno pubblicato il filmato promozionale dedicato alla ... Da serial.everyeye.it

peacemaker episodio 5 connessionePeacemaker – Stagione 2, episodio 3, la spiegazione del finale: il ritorno di un eroe del DCEU - Stagione 2, episodio 3, l'atteso secondo ciclo di episodio della serie DCU. Riporta cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Peacemaker Episodio 5 Connessione