Pd | tensioni minoranza Bonaccini ' deleterio discutere tra noi mentre si va al voto' **

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto proprio un bel capolavoro: Schlein convoca la Direzione dopo 7 mesi, a 5 giorni dal voto nelle Marche - e quindi non si discute-, e la minoranza che fa? Si divide e litiga. Complimenti.". Un dirigente di Energia Popolare sintetizza così il dibattito di queste ore interno al Pd che vede il forfait di un pezzo dell'area riformista dalla riunione della componente di domani e dalla Direzione convocata per martedì. Ce l'hanno con Elly Schlein per una 'Direzione elettorale' dove non sarà possibile, per ovvi motivi, un confronto ma anche con Stefano Bonaccini, referente di Energia Popolare, che da presidente Pd convoca la Direzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
"Abbiamo fatto proprio un bel capolavoro: Schlein convoca la Direzione dopo 7 mesi, a 5 giorni dal voto nelle Marche -
"A parte che io non mi sono mai sentito minoranza di niente, abbiamo il vantaggio a militare nel Partito Democratico che è un partito ...