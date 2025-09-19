Pd Lazio Leodori | Rocca impalpabile nuova segreteria per tornare a vincere in regione

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario del Partito Democratico del Lazio Daniele Leodori a Fanpage.it: “L’unità è la nostra forza”. Gli obiettivi della nuova segreteria: conferma di Gualtieri, costruzione di un campo largo e riconquista della Regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

