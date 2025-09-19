**Pd | Guerini direzione? Ci saremo ma chiediamo confronto vero' **

Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Abbiamo chiesto da mesi di convocare una direzione per un vero e costruttivo confronto. Non è quella di martedì, che invece ha il significato di spingere la nostra campagna elettorale per le regionali. Vorrei tranquillizzare tutti: ci saremo, al fianco dei candidati e delle candidate del partito democratico come abbiamo sempre fatto. Ma non rinunciamo a pensare che tale confronto, aperto, leale e costruttivo, sia necessario ed utile al nostro partito. E per questo continueremo a chiederlo”. Così Lorenzo Guerini, deputato del Pd, in merito alle notizie uscite in queste ore sulla direzione di martedì prossimo del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

