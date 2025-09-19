Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Si è sentita la voce dei riformisti in questi 3 anni? No. Bonaccini ha fatto il leader della minoranza? No. Quindi nessuno strappo, nessuna scissione -sarebbe ridicola- ma una presa d'atto". Un esponente della minoranza che domani non parteciperà alla riunione, on line, di Energia Popolare riassume così lo stato dell'arte all'interno dell'area. Una dinamica in atto da mesi tra 'dialoganti' e 'zoccolo duro' che chiede una postura più incisiva nei confronti della segretaria Elly Schlein sulla linea. Una dinamica che spesso si è concretizzata nei voti d'aula, specie sulla politica estera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Pd: forfait 'zoccolo duro' riformisti a riunione minoranza, serve dialettica con Schlein**