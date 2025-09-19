Pd | Bonaccini ' unico obiettivo che conta è battere Meloni tra due anni'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Faremo in tempo a discutere. Discuteremo delle cose che vanno e quelle che magari andrebbero corrette o migliorate nel partito, dopo le regionali". Lo dice Stefano Bonaccini a Fenix. "La rappresentanza dei riformisti, è ben evidente in tutta Italia, dal nord al centro al sud. Dopodiché, dopo le regionali, noi avremo modo lì di discutere se nel Pd va discusso un po' di più, in che modo dobbiamo discutere, cosa c'è da costruire per battere Meloni alla destra fra due anni, perché quello per me è l'unico obiettivo che conta, e soprattutto un centrosinistra che diventi alternativa, come ci deve stare, come i riformisti possono portare un contributo che per me non è mai di nomi e cognomi, ma è di idee". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pd: Bonaccini, 'unico obiettivo che conta è battere Meloni tra due anni'

