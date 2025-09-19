**Pd | Bonaccini ' mi sento sfiduciato? No a dibattiti autoreferenziali gente parla d' altro' **
Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Se mi chiedete qualcuno questa mattina mi ha chiesto la fiducia o la sfiducia, non ne ho trovato uno". Stefano Bonaccini risponde così a margine di Fenix ai cronisti che gli chiedono se si senta sfiduciato come rappresentante della minoranza e cosa risponde alle critiche di aver convocato, in qualità di Presidente del Pd, la Direzione troppo in ritardo. "L'abbiamo convocata quando era possibile convocarla, si poteva certamente convocare prima, ma detto questo, c'è sempre un dibattito tutto tra di noi questo. Se mi chiedete qualcuno questa mattina mi ha chiesto la fiducia o la sfiducia, non ne ho trovato uno.
