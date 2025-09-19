**Pd | Bonaccini ' deleterio discutere ora tra noi somme si tirano dopo regionali' **
Roma, 19 set. (Adnkronos) - Come è la situazione nella minoranza? "A parte che io non mi sono mai sentito minoranza di niente, abbiamo il vantaggio a militare nel Partito Democratico che è un partito davvero libero e aperto, per me è un grande valore. Non si torna a correnti e correntine di prima. C'è una grande area politica, riformista. Che peraltro incide parecchio perché se andate a vedere la rappresentanza chi si candida alla guida nelle regioni, ed è successo in tanti comuni, ha una certa impronta". Lo dice Stefano Bonaccini a margine di Fenix. "Nessuno si è messo mai a giocare di bandierina, ma vuol dire avere una rappresentanza anche di classe dirigente molto forte.
Pd, incontro col presidente. Bonaccini - Proseguono i dibattiti politici e gli incontri al Festival dell'Unità del Pd al Frutipapalina di Sant'Egidio.
Congresso Pd, Bonaccini verso il 60% dei consensi in Calabria - Grande fibrillazione nel Partito democratico per le operazioni di scrutinio dei voti espressi dai circoli in vista delle primarie.