Paura in Friuli Venezia-Giulia scuolabus con alunni della scuola primaria si ribalta | tre bimbi e due adulti feriti

Momenti di forte apprensione in mattinata in Friuli Venezia Giulia, dove uno scuolabus con a bordo 23 bambini si è scontrato con un’autovettura e si è ribaltato sul lato sinistro. L’incidente è avvenuto attorno alle 8.15, mentre il mezzo stava accompagnando gli alunni verso l’istituto scolastico. Ancora da chiarire le cause della collisione, su cui stanno indagando le forze dell’ordine. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it