Paura all’Elba si accascia mentre guida con il figlio accanto Rianimato sulla strada
Portoferraio,19 settembre 2025 – Stava rientrando a casa in auto con il figlio adolescente ma improvvisamente si è accasciato sul volante. É accaduto intorno alle 17 di questo pomeriggio (19 settembre) lungo la strada del Volterraio (Sp32) in prossimità del bivio per Bagnaia. Protagonista un portoferraiese di 59 anni residente a Rio con la famiglia. L'uomo è andato in arresto cardiaco perdendo il controllo del mezzo lungo una strada piuttosto impegnativa, nota per i suoi stretti tornanti affacciati nel vuoto, che da Portoferraio conduce a Rio. Fortunatamente l'auto ha sbandato verso l'interno della carreggiata fermandosi di traverso, ed è stato il conducente del veicolo che sopraggiungeva nella direzione opposta a prestare i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
