Paura all’alba | SUV travolge cervo morto conducente illeso sull’Appennino abruzzese
Un incidente stradale ha causato la morte di un cervo lungo la statale 17 in Abruzzo; si amplifica la presenza di ungulati durante stagione degli amori. All’alba sulla Statale 17, in località Pettorano sul Gizio, provincia dell’Aquila, un SUV ha centrato un cervo che si trovava sul bordo della carreggiata, sul versante montuoso vicino alla strada. L’animale è morto sul colpo, mentre il conducente è rimasto illeso, rifiutando il soccorso del 118. Questo tipo di eventi diventa più frequente in questi giorni, dato che la stagione degli amori porta i cervi e altri ungulati a spostamenti maggiori, spesso verso aree in prossimità delle strade. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
paura - alba
