Paura all’alba | SUV travolge cervo morto conducente illeso sull’Appennino abruzzese

Abruzzo24ore.tv | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale ha causato la morte di un cervo lungo la statale 17 in Abruzzo; si amplifica la presenza di ungulati durante stagione degli amori. Allalba sulla Statale 17, in località Pettorano sul Gizio, provincia dell’Aquila, un SUV ha centrato un cervo che si trovava sul bordo della carreggiata, sul versante montuoso vicino alla strada. L’animale è morto sul colpo, mentre il conducente è rimasto illeso, rifiutando il soccorso del 118. Questo tipo di eventi diventa più frequente in questi giorni, dato che la stagione degli amori porta i cervi e altri ungulati a spostamenti maggiori, spesso verso aree in prossimità delle strade. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

paura all8217alba suv travolge cervo morto conducente illeso sull8217appennino abruzzese

© Abruzzo24ore.tv - Paura all’alba: SUV travolge cervo morto, conducente illeso sull’Appennino abruzzese

In questa notizia si parla di: paura - alba

Alba Parietti spiega come evitare delusioni dalle persone: "Allontanate chi non ha paura di ferirvi" | Il video

Colpi di pistola all’alba a Cinecittà: paura nella periferia romana

Paura all’alba a Cassina Rizzardi, scontro tra auto e moto: 53enne in ospedale

Paura all’alba | SUV travolge cervo morto conducente illeso sull’Appennino abruzzese.

paura all8217alba suv travolgePaura all’alba: SUV travolge cervo morto, conducente illeso sull’Appennino abruzzese - Un incidente stradale ha causato la morte di un cervo lungo la statale 17 in Abruzzo; si amplifica la presenza di ungulati durante stagione ... Come scrive abruzzo24ore.tv

Cerca Video su questo argomento: Paura All8217alba Suv Travolge