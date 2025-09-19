Pattinaggio di figura | Paolino-Tuba dodicesimi nella rhythm dance a Skate to Milan Lontana la qualificazione olimpica

Termina al dodicesimo posto la rhythm dance di Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, giovane coppia di danza azzurra impegnata questo weekend al mitico National Indoro Stadium di Pechino, teatro della competizione di pattinaggio di figura Skate To Milan 2026 che mette in palio gli ultimi spot rimasti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prova di buona fattura quella degli azzurri, saliti di colpi a livello di rendimento rispetto al recente Lombardia Trophy. Gli azzurri seguiti da Valter Rizzo, Brunilde Bianchi, Stefania de Luca hanno inaugurato la performance con il set di twizzles, chiamato di livello 4, elemento che ha preceduto il pattern, di livello base, e la sequenza di passi (di livello 2). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura: Paolino-Tuba dodicesimi nella rhythm dance a Skate to Milan. Lontana la qualificazione olimpica

