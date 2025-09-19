Pattinaggio artistico | Petrosian si impone nello short a Pechino Vicina la carta olimpica bene Gubanova ed Hendrickx

Dopo quasi un quadriennio intero, una pattinatrice russa torna a calcare le piste di ghiaccio internazionale. E la cosa curiosa è che accaduto al National Indoor National Stadium di Pechino, teatro proprio dell’ultima apparizione. Era il 17 febbraio 2022, giorno del trionfo alle Olimpiadi 2022 da una consistente Anna Shcherbakova, dell’argento di una Alexandra Trusova ancora poco matura e del bronzo di una Kaori Sakamoto lesta ad approfittare degli spettri di Kamila Valeva, da lì a poco risucchiata in un vortice che si rivelerà molto più grande di lei. Successivamente, il 24 febbraio, ci fu l’invasione in Ucraina, quindi la sospensione dalle gare ISU. 🔗 Leggi su Oasport.it

