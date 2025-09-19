Patologie respiratorie tra le principali cause di morte | modelli organizzativi e buone pratiche nel convegno di Universo Salute

Foggiatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le patologie respiratorie rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità a livello globale, con un impatto crescente sulla salute pubblica e sui sistemi sanitari. Patologie come l’asma bronchiale, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, le bronchiettasie e i disturbi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: patologie - respiratorie

Convegno Universo Salute: Innovazioni nella Pneumologia; La terapia delle Pneumopatie croniche - un update; Infezioni respiratorie, parte a Verona un progetto per migliorare la salute pubblica.

patologie respiratorie principali causeSmog e microplastiche, a rischio la salute dei bambini - L’allarme dei Pediatri della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili: occorre una “Medicina Ambientale” che non curi solo i sintomi, ma che sappia riconoscere e prevenire le cause dell ... Riporta ilpiacenza.it

Virus respiratorio sinciziale: perché tutti i neonati vanno protetti - E’ tra le principali cause di morte e ricovero per malattie respiratorie sotto l’anno d’età. Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Patologie Respiratorie Principali Cause