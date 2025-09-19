Patologie respiratorie tra le principali cause di morte | modelli organizzativi e buone pratiche nel convegno di Universo Salute
Le patologie respiratorie rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità a livello globale, con un impatto crescente sulla salute pubblica e sui sistemi sanitari. Patologie come l’asma bronchiale, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, le bronchiettasie e i disturbi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Le persone con patologie respiratorie sono purtroppo numerose in Italia e tra le cause principali c'è sempre il fumo di tabacco. La visita pneumologica con spirometria consente di valutare al meglio eventuali disturbi respiratori. A prenotare questo importante c - facebook.com Vai su Facebook
Il numero estivo di AboutPharma lo avevamo chiuso accendendo i riflettori sull’epidemia di malattie croniche non trasmissibili che attraversa la società del terzo millennio. Da quelle cardiovascolari al diabete di tipo 2, dalle patologie respiratorie fino alle neuro - X Vai su X
Convegno Universo Salute: Innovazioni nella Pneumologia; La terapia delle Pneumopatie croniche - un update; Infezioni respiratorie, parte a Verona un progetto per migliorare la salute pubblica.
Smog e microplastiche, a rischio la salute dei bambini - L’allarme dei Pediatri della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili: occorre una “Medicina Ambientale” che non curi solo i sintomi, ma che sappia riconoscere e prevenire le cause dell ... Riporta ilpiacenza.it
Virus respiratorio sinciziale: perché tutti i neonati vanno protetti - E’ tra le principali cause di morte e ricovero per malattie respiratorie sotto l’anno d’età. Come scrive repubblica.it