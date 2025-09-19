Pasquale La Rocca | Con Barbara d' Urso il feeling è scattato all' istante E svela il regalo della conduttrice

È Pasquale La Rocca il ballerino professionista che accompagnerà Barbara d'Urso nel percorso attesissimo di Ballando con le stelle. Grande l'attesa per il ritorno in tv della conduttrice dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, per i telespettatori curiosi di ritrovarla nella veste inedita. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: pasquale - rocca

‘Ballando’, Pasquale La Rocca ci sarà: “Ho capito che questo viaggio non è ancora finito”

Ballando con le stelle, l'annuncio di Pasquale La Rocca dopo l'ipotesi sull'addio: "La vita ci sorprende"

Pasquale La Rocca rimane a Ballando con le Stelle? Scopri la verità sull’addio

L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 si è fatta male durante le prove con Pasquale La Rocca Vai su Facebook

Pasquale La Rocca: Con Barbara d'Urso il feeling è scattato all'istante. E svela il regalo della conduttrice; Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca: coppia affiatata per Ballando con le Stelle; Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca: «Barbara d'Urso è una perfezionista, non si accontenta mai. I miei genitori vogliono conoscerla».

Pasquale La Rocca su Barbara d’Urso: “Non è una ballerina, ballare in televisione è un’altra cosa” - Barbara d'Urso a breve debutterà a Ballando con le Stelle in coppia con il maestro Pasquale La Rocca. Lo riporta ilsipontino.net

Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso si infortuna: Pasquale La Rocca svela i retroscena - Barbara d’Urso continua con entusiasmo la sua avventura a Ballando con le Stelle, affiancata dal ballerino professionista Pasquale La Rocca. Riporta quilink.it