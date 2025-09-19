Un nuovo evento collegato alla tradizionale processione del Cristo parlante, dal centro di Brescello fino a foce Po, in programma da oggi a domenica. Si tratta di ’Parva Mundi’, un festival che permette di scoprire prodotti artigianali, biologici e a filiera corta, espressione della sapienza produttiva del territorio con antiche e spesso dimenticate varietà di piante ornamentali e da frutto. Grande attenzione riservata ai vini, formaggi, salumi, miele, conserve e alle birre artigianali, fino alle attività per bambini, attività con animali, dimostrazioni di antichi mestieri, e laboratori creativi,. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parva Mundi, un viaggio tra sapori e tradizione