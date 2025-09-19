Parva Mundi un viaggio tra sapori e tradizione
Un nuovo evento collegato alla tradizionale processione del Cristo parlante, dal centro di Brescello fino a foce Po, in programma da oggi a domenica. Si tratta di ’Parva Mundi’, un festival che permette di scoprire prodotti artigianali, biologici e a filiera corta, espressione della sapienza produttiva del territorio con antiche e spesso dimenticate varietà di piante ornamentali e da frutto. Grande attenzione riservata ai vini, formaggi, salumi, miele, conserve e alle birre artigianali, fino alle attività per bambini, attività con animali, dimostrazioni di antichi mestieri, e laboratori creativi,. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: parva - mundi
Parva Mundi : 19-20-21 settembre 2025 Dal 19 al 21 settembre 2025 Brescello è il cuore di Parva Mundi, un evento tutto dedicato al Mondo Piccolo. Organizzato dal Comune di Brescello e dalla Fondazione Paese di Don Camillo e Peppone da un’idea di Vit - facebook.com Vai su Facebook
Alla scoperta di Archivi.
Arriva a Brescello la prima edizione di Parva Mundi - Immaginate un borgo dove il tempo sembra essersi fermato, dove l’enfasi politica di Peppone e la saggezza di Don Camillo risuonano ancora tra le vie acciottolate e le piazze assolate. Scrive nextstopreggio.it
Viaggio tra i sapori nei locali del centro - Oggi e domani torna "Food & Drink" con diverse culture enogastronomiche. Riporta ilrestodelcarlino.it