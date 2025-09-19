partita di scacchi viventi dedicata alla memoria di lorenzo andreotti

Sarà dedicata a Lorenzo Andreotti, il ragazzo di 18 anni di Prunetta scomparso nei giorni scorsi, dopo una breve e inesorabile malattia che non gli ha concesso possibilità, la partita di scacchi viventi che si giocherà domani, sabato 20 settembre, a Pistoia, in piazza del Duomo alle ore 18, in occasione di "Pistoia Medioevale". L’iniziativa è stata presa dall’Associazione Scacchi Dinamici che ha avuto il sostegno e la collaborazione del circolo Scacchistico Pistoiese, della Compagnia dell’Orso e dell’Associazione Musicale e Culturale Domenico Achilli. Lorenzo era il secondogenito di Paolo Andreotti, molto conosciuto sulla Montagna Pistoiese, al vertice del Lions Club Abetone Montagna Pistoiese e dell’Associazione Scacchi Dinamici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

