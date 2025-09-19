Parte Milano Fashion&Jewels con 660 espositori | accessori gioielli e abbigliamento

Liberoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con 660 espositori  da 34 Paesi, dal 20 al 23 settembre 2025, Fiera Milano ospita l'edizione autunnale di Milano Fashion&Jewels, un hub unico in Italia completamente dedicato agli accessori, ai gioielli e all'abbigliamento. La manifestazione si posiziona strategicamente in apertura della Fashion Week milanese, offrendo quattro giorni di business e networking per buyer e professionisti del settore. Con brand provenienti da tutta Europa, e oltre, questa edizione conferma la vocazione internazionale con una distribuzione geografica che vede l'Italia leader con 361 brand, seguita da Cina (71 espositori), India (53), Spagna (37), Grecia (32) e altri mercati strategici come Germania, Francia e Turchia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

parte milano fashionampjewels con 660 espositori accessori gioielli e abbigliamento

© Liberoquotidiano.it - Parte Milano Fashion&Jewels con 660 espositori: accessori, gioielli e abbigliamento

In questa notizia si parla di: parte - milano

"Ultimo stadi 2025 - La favola continua" parte il 29 giugno con Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari.

Penati (ingegneri Milano): “Ingegneria parte strategica per sviluppo Paese”

Bonny Inter, tutto fatto col Parma: l’attaccante attende solo quel segnale per volare a Milano. Per prendere parte al Mondiale per Club invece…

Milano Fashion&Jewels svela le novità di 660 espositori.

Cerca Video su questo argomento: Parte Milano Fashionampjewels 660