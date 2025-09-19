Parte Milano Fashion&Jewels con 660 espositori | accessori gioielli e abbigliamento
Con 660 espositori da 34 Paesi, dal 20 al 23 settembre 2025, Fiera Milano ospita l'edizione autunnale di Milano Fashion&Jewels, un hub unico in Italia completamente dedicato agli accessori, ai gioielli e all'abbigliamento. La manifestazione si posiziona strategicamente in apertura della Fashion Week milanese, offrendo quattro giorni di business e networking per buyer e professionisti del settore. Con brand provenienti da tutta Europa, e oltre, questa edizione conferma la vocazione internazionale con una distribuzione geografica che vede l'Italia leader con 361 brand, seguita da Cina (71 espositori), India (53), Spagna (37), Grecia (32) e altri mercati strategici come Germania, Francia e Turchia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: parte - milano
"Ultimo stadi 2025 - La favola continua" parte il 29 giugno con Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari.
Penati (ingegneri Milano): “Ingegneria parte strategica per sviluppo Paese”
Bonny Inter, tutto fatto col Parma: l’attaccante attende solo quel segnale per volare a Milano. Per prendere parte al Mondiale per Club invece…
Nella seconda parte della puntata di oggi di GoodMorning Milano, parliamo di Tchoukball Italia, uno sport spettacolare che sta prendendo sempre più piede. Con noi in studio, Alessandro Ario Arienti. Solo su Milano AllNews! Vai su Facebook
Valtellina, parte la campagna nazionale verso Milano Cortina 2026 - X Vai su X
Milano Fashion&Jewels svela le novità di 660 espositori.