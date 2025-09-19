Parte Milano Fashion&Jewels con 660 espositori | accessori gioielli e abbigliamento

Con 660 espositori da 34 Paesi, dal 20 al 23 settembre 2025, Fiera Milano ospita l'edizione autunnale di Milano Fashion&Jewels, un hub unico in Italia completamente dedicato agli accessori, ai gioielli e all'abbigliamento. La manifestazione si posiziona strategicamente in apertura della Fashion Week milanese, offrendo quattro giorni di business e networking per buyer e professionisti del settore. Con brand provenienti da tutta Europa, e oltre, questa edizione conferma la vocazione internazionale con una distribuzione geografica che vede l'Italia leader con 361 brand, seguita da Cina (71 espositori), India (53), Spagna (37), Grecia (32) e altri mercati strategici come Germania, Francia e Turchia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

