Parte il corteo della Cgil | Stop al genocidio Centinaia di manifestanti in strada per Gaza

Lavoratori e sindacati in strada per "protestare contro quanto sta accadendo a Gaza". A Ravenna è partito questo pomeriggio il corteo collegato alla una giornata di mobilitazione nazionale proclamato dalla Cgil per sensibilizzare i cittadini sul conflitto in corso in Palestina. Alle 16 un gruppo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: parte - corteo

VIDEO | "Lo sfacelo secondo Matteo", parte il corteo No Ponte: in migliaia a sfilare contro l'infrastruttura

In diecimila al corteo no ponte: "Chi oggi si schiera dalla parte della devastazione si assume una grossa responsabilità"

Pd, vip e Anpi al corteo del Leoncavallo: "Sinistra sempre dalla parte dell'illegalità"

Scene di guerriglia alla fine del pacifico corteo che si è svolto oggi a Parigi. Mentre la maggior parte dei manifestanti ha abbandonato la zona, gruppi di black bloc hanno fronteggiato gli agenti, lanciando sassi, oggetti, distruggendo pensiline e spaccando vetri Vai su Facebook

Parte il corteo della Cgil: Stop al genocidio. Centinaia di manifestanti in strada per Gaza; Stop al massacro di Gaza - Sciopero generale CGIL a Livorno 10.000 in corteo; Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia.

Sciopero generale Cgil, in migliaia al corteo di Livorno per chiedere lo stop al massacro a Gaza - Al corteo organizzato dalla Cgil a Livorno in occasione dello sciopero generale proclamato per chiedere di fermare il massacro a Gaza hanno partecipato migliaia di persone. Lo riporta livornopress.it

Ravenna, in 600 al corteo per Gaza: sindacati e lavoratori chiedono lo stop alle armi - Giornata di mobilitazione nazionale per la Cgil, che oggi – venerdì 19 settembre – ha organizzato presidi e cortei in tutta Italia per chiedere lo stop alla guerra in Medio Oriente e in particolare a ... Riporta ravennawebtv.it