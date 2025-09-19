Porto Recanati, 19 settembre 2025 – “La mia è stata u na vita difficile. A otto anni sono rimasta orfana dei i genitori e ho fatto qualsiasi cosa per sopravvivere: la parrucchiera, la venditrice ambulante, la macellaia. Ma probabilmente sono arrivata a cento anni perché mi sono sempre rimboccata le maniche”. La portorecanatese doc Giuseppina Pandolfi mercoledì ha festeggiato il secolo di vita. Per l’occasione ha brindato con i numerosi parenti come Roberto Bufalari e i tanti nipoti e pronipoti, oltre alla fidata badante Liberata Di Diodoro. I nipoti Alessio Sopranzi e Mariella Monachesi le hanno voluto organizzare una bellissima festa a sorpresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parrucchiera, macellaia, ambulante. “Cento anni senza fermarmi mai”