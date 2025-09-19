Parroco Gaza | qui armi hanno sopravvento

11.45 "La situazione continua ad essere molto grave. Continua una situazione di guerra e continua la morte che già si è portata via decine di migliaia di persone": cosi p.Romanelli, parroco di Gaza, nel messaggio fatto ascoltare nel Duomo di Napoli nel giorno del patrono San Gennaro. Uccisi oltre 18mila bambini, e "ancora gli ostaggi non hanno sperimentato il diritto di vivere in libertà". Feriti e ammalati non hanno possibilità di cura, in ospedale manca tutto. A Gaza, dice, "le armi hanno preso il sopravvento". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

