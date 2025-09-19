Parrocchie nel mirino dei ladri tentati furti in altre tre chiese Collaboriamo con i carabinieri
Vernio (Prato), 19 settembre 2025 – Tre chiese di Vernio di nuovo assalite dai ladri ma i colpi non sono riusciti. In Val Bisenzio non si arresta l’ondata di furti che da una quindicina di giorni tiene in scacco tutte le parrocchie. I ladri puntano alle cassette delle offerte e probabilmente si tratta di tossicodipendenti che gravitano nella zona. Don Giovanny Santa Colorado, parroco di San Quirico a Vernio, proprio lunedì ha inviato una lettera al consiglio comunale per far conoscere la situazione che vive la comunità, i danni arrecati e l’importanza di trovare delle soluzioni. Ecco i tre tentativi compiuti fra Cantagallo e Vernio: lunedì, il primo, quando verso mezzogiorno, è stato tentato il furto alla chiesa di San Biagio a Cantagallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: parrocchie - mirino
Nell'ora più buia dell'assedio di Gaza la telefonata di Papa Leone XIV a padre Gabriel Romanelli ha un peso teologico e politico importante. Israele metterà nuovamente nel mirino la Parrocchia di Gaza su cui si è stesa la tutela pontificia? - X Vai su X
Furto all’alba di sabato 14 settembre ad #Arzano, in via Sette Re. Nel mirino la lavanderia Bloomest, dove un uomo incappucciato, armato di piede di porco, ha scassinato la cassa automatica riuscendo a portare via l’incasso dell’attività. L’intera scena è stata - facebook.com Vai su Facebook
Furto in un appartamento a Villa Fiorita: svaligiata la cassaforte. Rubati gioielli e oggetti di valore; Vicenza, furti in chiesa, i ladri visitano due parrocchie; Ancora ladri in chiesa alla Gazzera Ma stavolta fuggono a mani vuote.
“Bussano e poi si intrufolano”. Sant’Alessio nel mirino dei ladri, escalation di furti nelle villette - Tanti i furti, tentati o andati a segno, subiti dalle ville e villette della bella zona residenziale pistoiese che si trova nella prima ... Segnala lanazione.it
Un’altra chiesa nel mirino dei ladri. Tentativo di furto a Cavarzano - In una settimana è il secondo tentativo di furto nelle chiese di Vernio: il primo settembre, lo ricordiamo, i ladri spaccarono la porta laterale alla chiesa di San Quirico e portarono via il ... Si legge su msn.com