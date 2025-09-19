parrocchie nel mirino dei ladri tentati furti in altre tre chiese collaboriamo con i carabinieri

Vernio (Prato), 19 settembre 2025 – Tre chiese di Vernio di nuovo assalite dai ladri ma i colpi non sono riusciti. In Val Bisenzio non si arresta l’ondata di furti che da una quindicina di giorni tiene in scacco tutte le parrocchie. I ladri puntano alle cassette delle offerte e probabilmente si tratta di tossicodipendenti che gravitano nella zona. Don Giovanny Santa Colorado, parroco di San Quirico a Vernio, proprio lunedì ha inviato una lettera al consiglio comunale per far conoscere la situazione che vive la comunità, i danni arrecati e l’importanza di trovare delle soluzioni. Ecco i tre tentativi compiuti fra Cantagallo e Vernio: lunedì, il primo, quando verso mezzogiorno, è stato tentato il furto alla chiesa di San Biagio a Cantagallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

