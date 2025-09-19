Parma si ferma Valenti
Lautaro Valenti alza bandiera bianca: il difensore argentino, già in tribuna a Cagliari, salterà la sfida salvezza dello Zini contro la Cremonese in programma domenica, 21 settembre, alle 15.Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Problemi alla coscia: Lautaro Valenti è out - Per il difensore argentino problemi alla coscia destra: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare ... Da gazzettadiparma.it
Parma, niente Cremona per Valenti: lesione al retto femorale - Lautaro Valenti è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Scrive sportparma.com