Parma infortunio per Valenti | lesione muscolare in vista della sfida con la Cremonese
Parma, brutte notizie per i ducali! Infortunio per Valenti: lesione muscolare in vista della sfida con la Cremonese. Le ultime Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi al Mutti Training Center di Collecchio per preparare la sfida di Serie A contro la Cremonese, in programma domenica 21 settembre alle ore 15:00. La squadra guidata dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: parma - infortunio
Parma, Benedyczak al bivio! L’attaccante è rientrato dall’infortunio, ma la permanenza dipenderà dalle valutazioni di Cuesta
Werder Brema-Parma 0-0 all’intervallo: Ondrejka out per infortunio
Brutto infortunio per Ondrejka durante l’amichevole del Parma: portato via in ambulanza
Bentornato in campo Max! Dopo l'infortunio alla spalla subito a Giugno con la maglia Azzurra in Australia, domenica a Parma é tornato in campo con le Zebre Rugby il flanker Maxime Mbandà. Tutti al Lanfranchi sabato prossimo 2 Dicembre per sostenere Max Vai su Facebook
Il Cagliari perde Luvumbo: infortunio con l'Angola, salta il Parma - X Vai su X
Parma, niente Cremona per Valenti: lesione al retto femorale; Indisponibili e squalificati per la 37^ giornata di Serie A; SOS difesa: Valenti si ferma ancora, per Balogh risentimento al bacino.
Parma, infortunio per Valenti: lesione muscolare in vista della sfida con la Cremonese - Le ultime Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi al Mutti Training Center di ... Scrive calcionews24.com
FLASH | Parma, tegola per Cuesta: c’è lesione per un titolare! - Infortunio Valenti – Giornata d’allenamento in casa Parma, squadra a lavoro per preparare la sfida contro la Cremonese della 4^ giornata di Serie A. Secondo fantamaster.it