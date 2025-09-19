Parma Calcio e Puma presentano il nuovo Fourth Kit

Parma Calcio e Puma svelano oggi il nuovo Fourth Kit che sarà indossato dalla Prima Squadra Maschile e Femminile nella stagione calcistica 202526.Il design del nuovo Fourth Kit fonde tradizione, modernità e innovazione tecnica, ed è pensato per celebrare l’identità unica del Club e la passione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Parma Calcio: superata la quota di 10 mila abbonamenti

Maresca snobbato dal calcio italiano, solo Guardiola ha creduto in lui dopo il flop a Parma (Libero)

Il calcio di Cuesta: come giocherà il Parma? E Leoni...

Oggi il Parma Calcio celebra 5 anni di sfide, cambiamenti e crescita. Dal 18 settembre 2020, l’impegno della famiglia Krause ha accompagnato il Club in ogni passo, sostenendo progetti dentro e fuori dal campo. Un percorso volto a rafforzare il legame con la - X Vai su X

Parma, la quarta maglia ’25/’26 è un mix di storia e modernità - Parma Calcio e PUMA svelano oggi il nuovo Fourth Kit che sarà indossato dalla Prima Squadra Maschile e Femminile nella stagione calcistica 2025/26. Riporta sportparma.com

Parma, Cherubini: "Almeno un calciatore da ognuno dei 5 continenti: segnale di multiculturalità" - Nel corso dell'odierna conferenza stampa per presentare Benjamin Cremaschi, il direttore generale del Parma Federico Cherubini ha raccontato la trattativa. Si legge su tuttomercatoweb.com