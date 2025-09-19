Parlascio Ecco Unframed

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si inaugura questa sera alle 19 al Bastione del Parlascio Unframed, la mostra di arte digitale che intreccia memoria e innovazione, trasformando uno dei luoghi simbolo delle Mura di Pisa in un laboratorio di creatività contemporanea. L’esposizione, terza edizione di Vicine Distanze, invita a superare le cornici della tradizione e ad attraversare i confini tra reale e virtuale. Ad aprire l’evento sarà The Contact, la performance di Matteo Mandelli, in arte You, artista noto a livello internazionale per le sue incursioni tra fisico e digitale. Con una smerigliatrice inciderà lo schermo di un display, creando un’opera unica in cui i pixel deformati diventano pittura astratta: un gesto che richiama Lucio Fontana, ma qui il taglio della tela diventa passaggio dal mondo virtuale a quello concreto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

parlascio ecco unframed

© Lanazione.it - Parlascio Ecco Unframed

In questa notizia si parla di: parlascio - unframed

Pisa capitale dell'arte digitale: arriva al Parlascio la mostra "Unframed"

Unframed, mostra d'arte digitale al Bastione del Parlascio

Unframed, mostra d'arte digitale al Bastione del Parlascio; Unframed: arte digitale oltre i confiniPisa apre le Mura alla creatività digitale con UnframedUnframed: arte digitale oltre i confini; Unframed - Verso una Nuova Realtà.

Unframed, mostra d'arte digitale al Bastione del Parlascio - Unframed: quando i confini tra oggetti ed eventi si dissolvono dando vita ad una realtà fluida ed interconnessa. Come scrive pisatoday.it

parlascio unframedPisa capitale dell'arte digitale: arriva al Parlascio la mostra "Unframed" - Elisa Debernardi: "Unframed non è soltanto una mostra di arte digitale, ma un vero e proprio inno alla pace" ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parlascio Unframed