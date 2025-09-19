Parlascio Ecco Unframed
Si inaugura questa sera alle 19 al Bastione del Parlascio Unframed, la mostra di arte digitale che intreccia memoria e innovazione, trasformando uno dei luoghi simbolo delle Mura di Pisa in un laboratorio di creatività contemporanea. L’esposizione, terza edizione di Vicine Distanze, invita a superare le cornici della tradizione e ad attraversare i confini tra reale e virtuale. Ad aprire l’evento sarà The Contact, la performance di Matteo Mandelli, in arte You, artista noto a livello internazionale per le sue incursioni tra fisico e digitale. Con una smerigliatrice inciderà lo schermo di un display, creando un’opera unica in cui i pixel deformati diventano pittura astratta: un gesto che richiama Lucio Fontana, ma qui il taglio della tela diventa passaggio dal mondo virtuale a quello concreto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
