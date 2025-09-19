Parioli ambulante abusivo minaccia i vigili con mazza da baseball e tirapugni

Roma, 19 settembre 2025 – Nella giornata di ieri, personale del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale ha tratto in arresto un venditore abusivo a seguito di gravi comportamenti minacciosi e violenti nei confronti degli agenti. L’uomo, un italiano di 58 anni, era già noto ai caschi bianchi in quanto sorpreso, nel corso dei controlli eseguiti nella mattinata, mentre esercitava abusivamente attività di commercio ambulante in viale Somalia. Eseguite le procedure previste con sequestro della merce, il venditore aveva reagito assicurando vendetta nei confronti degli operanti. Nel primo pomeriggio, il 58enne si è appostato con il proprio veicolo nei pressi della sede del Gruppo in viale Parioli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it