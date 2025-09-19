Parigi riaprono le torri della cattedrale di Notre-Dame

(LaPresse) Le torri della cattedrale di Notre-Dame a Parigi hanno riaperto oggi, sei anni dopo che uno dei monumenti più famosi del mondo è stato devastato da un incendio. Il circuito delle torri, inaugurato oggi dal presidente Emmanuel Macron, sancisce la definitiva riapertura di tutti gli spazi della chiesa devastata dall’incendio del 15 aprile 2019. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parigi, riaprono le torri della cattedrale di Notre-Dame

In questa notizia si parla di: parigi - riaprono

Il cielo sopra Parigi, riaprono le torri di Notre-Dame. Macron inaugura il nuovo circuito per le Giornate europee del Patrimonio #ANSA - X Vai su X

DOPO 114 ANNI, RIAPRE L’OSTERIA GARIBALDI “MUSEO” A CADERO! Il luogo dove la storia e la leggenda raccontano che sia stata nascosta la Gioconda nel 1911 dopo il furto al Museo del Louvre di Parigi. L’Osteria Garibaldi “Museo” di Cadero riapre do Vai su Facebook

Parigi, riaprono le torri della cattedrale di Notre-Dame; Notre Dame riapre le torri ai visitatori, sei anni fa l'incendio che devastò la cattedrale. Alla cerimonia anche Macron; Riaprono le torri di Notre-Dame: vista mozzafiato su Parigi.

Il cielo sopra Parigi, riaprono le torri di Notre-Dame - Il cielo sopra Parigi: in occasione della 42/a edizione delle Giornate europee del Patrimonio, riaprono da oggi al pubblico le torri di Notre- Secondo msn.com

Parigi, riaprono le torri della cattedrale di Notre-Dame - Dame a Parigi hanno riaperto oggi, sei anni dopo che uno dei monumenti più famosi del mondo è ... Segnala stream24.ilsole24ore.com