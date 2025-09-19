Parcheggio di piazza Marvelli | lo scavo è completato avanzano i lavori del parking interrato
Proseguono i lavori dell’atteso parcheggio interrato in piazza Marvelli. Con il completamento al 100% dello scavo dell’area destinata al parcheggio, sta per concludersi la terza fase dei lavori per la realizzazione di un’infrastruttura strategica che implementerà la dotazione di soste a servizio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Rimini: parcheggio interrato in Piazza Marvelli, completato lo scavo; In piazza Marvelli si inizia a scavare, 40 giorni per realizzare le fondamenta del nuovo parcheggio; Parcheggio Tripoli, avanzano i lavori in piazza Marvelli. Il cantiere si espande verso il lato mare.
Il nuovo parcheggio interrato di piazzale Marvelli prende forma: sarà pronto per l'estate 2026 - La prima fase del cantiere, apertasi nell'estate 2024, ha registrato lo svolgimento di tutte le attività preliminari: rilievi sugli edifici adiacenti, demolizione della rotatoria esistente, recinzione ... Da altarimini.it
Lavori secondo tabella di marcia al nuovo parcheggio di piazzale MarvellI: obiettivo apertura estate 2026 - Avanzano come da cronoprogramma i lavori che interessano il parcheggio interrato di piazzale Marvelli a Rimini. Scrive altarimini.it