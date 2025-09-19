Parcheggi | stop alle strisce blu a Cisterna sosta gratuita in tutta la città
Stop alle strisce blu a Cisterna dove da oggi, venerdì 19 settembre, i parcheggi saranno liberi e gratuiti in tutta la città. A deciderlo la Giunta comunale con una delibera che formalizza la volontà di “rivedere l’attuale regolamentazione dei parcheggi a pagamento al fine di renderla più. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: parcheggi - stop
Sosta selvaggia, la proposta: «Stop ai parcheggi in piazza Pola»
Next stop, movida. Il nuovo tram di Roma nord che passa tra i locali e cancella i parcheggi
Vasto Marina, stop ai parcheggi a pagamento Vanno in archivio le strisce blu lungo la riviera entrate in funzione il 15 giugno. Ieri è stato l’ultimo giorno per i parcheggi a pagamento sul lungomare Cordella, Duca degli Abruzzi e piazza De Sica. Da oggi i parco - facebook.com Vai su Facebook
Parcheggi: stop alle strisce blu a Cisterna, sosta gratuita in tutta la città; Vasto Marina, stop ai parcheggi a pagamento; Muravera, stop ai parcheggi a pagamento: «Strisce blu solo a Costa Rei».
Parcheggi: stop alle strisce blu a Cisterna, sosta gratuita in tutta la città - Ora il Comune inizierà “un percorso di dialogo e confronto” per raccogliere proposte in vista del nuovo r ... Lo riporta latinatoday.it
Cisterna, stop alle strisce blu: da domani parcheggi gratis in tutta la città - La Giunta ha infatti deciso di sospendere la sosta a pagamento, complice la scadenza del contratto con il gestore dei Parcometri. Come scrive latinacorriere.it