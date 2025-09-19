Papa | Nato non ha cominciato nessuna guerra – Notizie dall’Ucraina podcast Adnkronos

Ildifforme.it | 19 set 2025

Intervento di Papa Leone XIV sull’Ucraina all’uscita da Villa Barberini a Castel Gandolfo. “La Nato – ha detto – non ha cominciato nessuna guerra. I polacchi sono preoccupati perché si sentono che il loro spazio è stato invaso, è una situazione molto tesa, certamente sono preoccupato”. Nel frattempo la fase pratica delle esercitazioni militari strategiche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

