Intervento di Papa Leone XIV sull’Ucraina all’uscita da Villa Barberini a Castel Gandolfo. “La Nato – ha detto – non ha cominciato nessuna guerra. I polacchi sono preoccupati perché si sentono che il loro spazio è stato invaso, è una situazione molto tesa, certamente sono preoccupato”. Nel frattempo la fase pratica delle esercitazioni militari strategiche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa: “Nato non ha cominciato nessuna guerra” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos

