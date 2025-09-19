Papa Leone la decisione è clamorosa | cosa succede

È stato pubblicato in Perù il primo libro-intervista di Papa Leone XIV dalla sua elezione avvenuta l’8 maggio. Il volume, curato dalla vaticanista Elise Ann Allen, raccoglie due approfonditi dialoghi con il Pontefice: uno a Castel Gandolfo il 10 luglio e il secondo a Palazzo Sant’Uffizio il 30 luglio. L’opera offre un quadro dettagliato delle posizioni del nuovo Papa e rappresenta un chiaro segnale di svolta rispetto alle interpretazioni che vedono il suo pontificato in continuità con quello di Papa Francesco. Leggi anche: Cancro al colon, si ribalta tutto: cosa fa l’aspirina. Lo studio Papa Leone XIV, le decisioni chiave che segnano il nuovo corso della Chiesa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Papa Leone XIV revocato lo stato clericale al diacono accusato di abusi - Il decreto di Papa Leone XIV colpisce con la dimissione il diacono di Latina accusato di abusi. notizie.it scrive

papa leone decisione 232Papa Leone XIV revoca lo stato clericale al diacono permanente accusato di abusi sessuali - I fatti contestati sarebbero stati commessi tra il 2018 e gennaio 2023 ... Come scrive rainews.it

