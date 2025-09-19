Papa Leone la decisione è clamorosa | cosa succede

È stato pubblicato in Perù il primo libro-intervista di Papa Leone XIV dalla sua elezione avvenuta l’8 maggio. Il volume, curato dalla vaticanista Elise Ann Allen, raccoglie due approfonditi dialoghi con il Pontefice: uno a Castel Gandolfo il 10 luglio e il secondo a Palazzo Sant’Uffizio il 30 luglio. L’opera offre un quadro dettagliato delle posizioni del nuovo Papa e rappresenta un chiaro segnale di svolta rispetto alle interpretazioni che vedono il suo pontificato in continuità con quello di Papa Francesco. Leggi anche: Cancro al colon, si ribalta tutto: cosa fa l’aspirina. Lo studio Papa Leone XIV, le decisioni chiave che segnano il nuovo corso della Chiesa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

