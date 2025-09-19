Papa Leone apre la pastorale di Roma | Città sempre più povertà i giovani sono disorientati

Repubblica.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pontefice a San Giovanni in Laterano: “Nelle parrocchie percorsi di formazione su giustizia sociale, pace, cura del creato, migranti, rispetto nella coppia, sofferenza mentale e dipendenze”. Reina: “Tempo non facile per la diocesi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

papa leone apre la pastorale di roma citt224 sempre pi249 povert224 i giovani sono disorientati

© Repubblica.it - Papa Leone apre la pastorale di Roma: “Città sempre più povertà, i giovani sono disorientati”

In questa notizia si parla di: papa - leone

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone apre l’anno pastorale di Roma: “Una Chiesa non giudicante e attenta ai poveri”; Oggi pomeriggio nella basilica Lateranense Papa Leone XIV apre l’anno pastorale della diocesi di Roma; Papa Leone XIV apre ufficialmente il nuovo anno pastorale della Diocesi di Roma.

papa leone apre pastoralePapa Leone XIV a San Giovanni in Laterano per l'apertura dell'anno pastorale: «Roma segnata da povertà, c'è bisogno di profezia» - Papa Leone XIV è arrivato nella basilica di San Giovanni in Laterano per la liturgia che apre l'anno pastorale della diocesi di Roma. Da msn.com

papa leone apre pastoralePapa Leone XIV a San Giovanni in Laterano: l'importanza della missione della Chiesa - Papa Leone XIV all'Assemblea diocesana della Diocesi di Roma. acistampa.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Apre Pastorale