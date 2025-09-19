Paolo Mendico morto suicida a 15 anni la rabbia del padre contro i genitori dei bulli | Non ci hanno aiutato

Il padre di Paolo Mendico accusa i genitori dei bulli: “Non ci hanno aiutato, hanno protetto i figli. Ora vogliamo verità e giustizia”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

