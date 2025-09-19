Paolo Mendico morto suicida a 15 anni la rabbia del padre contro i genitori dei bulli | Non ci hanno aiutato

Il padre di Paolo Mendico accusa i genitori dei bulli: “Non ci hanno aiutato, hanno protetto i figli. Ora vogliamo verità e giustizia”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva”

Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»

Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole

Paolo suicida a 14 anni, il papà: “Avevo chiesto aiuto ai genitori dei bulli, non hanno fatto nulla”; Suicida a 15 anni, la Procura potrebbe convocare quattro compagni di scuola; Paolo Mendico, la dirigente della scuola del 14enne morto suicida: I genitori non hanno mai chiesto aiuto.

paolo mendico morto suicidaPaolo Mendico, ai funerali del 15enne morto suicida “alcuni ragazzi ridevano” - Alcuni ragazzi presenti al funerale di Paolo Mendico, il 15enne morto suicida a Latina, “ridevano, sembrava fossero a una festa”. Come scrive blitzquotidiano.it

Latina, i genitori del ragazzo suicida consegnano i nomi dei bulli. Le parole da brividi dei compagni di classe: "Tanto ora è morto" - La Procura dei minori di Roma indaga per istigazione o aiuto al suicidio dopo la morte del 14enne Paolo Mendico, 14enne della provincia di Latina che ha deciso di togliersi la vita a causa delle presu ... Segnala affaritaliani.it

