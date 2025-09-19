Paolo Mendico morto suicida a 15 anni la rabbia del padre contro i genitori dei bulli | Non ci hanno aiutato
Il padre di Paolo Mendico accusa i genitori dei bulli: "Non ci hanno aiutato, hanno protetto i figli. Ora vogliamo verità e giustizia".
Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva”
Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»
Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole
Il dolore della mamma di Paolo Mendico, suicida per i bulli: il post sui social con il video dell'ultimo compleanno. Gli insulti al papà in chat
Istigazione o aiuto al suicidio: l'indagine della Procura dei minori di Roma sulla morte di Paolo Mendico si concentra sui compagni di scuola. Sul gruppo di ragazzi finiti al centro delle verifiche per gli insulti, le vessazioni subite dal ragazzino. Ma anche sul ruol
Paolo suicida a 14 anni, il papà: “Avevo chiesto aiuto ai genitori dei bulli, non hanno fatto nulla”; Suicida a 15 anni, la Procura potrebbe convocare quattro compagni di scuola; Paolo Mendico, la dirigente della scuola del 14enne morto suicida: I genitori non hanno mai chiesto aiuto.
Paolo Mendico, ai funerali del 15enne morto suicida “alcuni ragazzi ridevano” - Alcuni ragazzi presenti al funerale di Paolo Mendico, il 15enne morto suicida a Latina, “ridevano, sembrava fossero a una festa”. Come scrive blitzquotidiano.it
Latina, i genitori del ragazzo suicida consegnano i nomi dei bulli. Le parole da brividi dei compagni di classe: "Tanto ora è morto" - La Procura dei minori di Roma indaga per istigazione o aiuto al suicidio dopo la morte del 14enne Paolo Mendico, 14enne della provincia di Latina che ha deciso di togliersi la vita a causa delle presu ...