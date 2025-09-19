Paolo Mendico cronaca di una morte accettata Per la quale non pagherà nessuno la società si è già assolta

Se c'è una cosa vera in questa tragedia che sembra una favola cattiva, è la totale inutilità della retorica solidale, della inclusione, dell'odiare ti costa. E così passa e va un'altra tragedia da niente, quella del ragazzino Paolo Mendico coi biondi capelli di seta, efebico, femmineo: o solo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

