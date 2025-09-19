Paolo Mendico cronaca di una morte accettata Per la quale non pagherà nessuno la società si è già assolta
Se c'è una cosa vera in questa tragedia che sembra una favola cattiva, è la totale inutilità della retorica solidale, della inclusione, dell'odiare ti costa. E così passa e va un'altra tragedia da niente, quella del ragazzino Paolo Mendico coi biondi capelli di seta, efebico, femmineo: o solo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva”
Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»
Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole
Istigazione o aiuto al suicidio: l'indagine della Procura dei minori di Roma sulla morte di Paolo Mendico si concentra sui compagni di scuola. Sul gruppo di ragazzi finiti al centro delle verifiche per gli insulti, le vessazioni subite dal ragazzino. Ma anche sul ruol
Mi interrogo da giorni su cosa di così grave possa aver fatto un ragazzo di 14 anni da non meritare che ai suoi funerali ci fossero i compagni di scuola e gli insegnanti. E la risposta non può che essere una sola: Paolo Mendico li ha fatti vergognare e fuggire da
Paolo suicida a 14 anni, il papà: “Avevo chiesto aiuto ai genitori dei bulli, non hanno fatto nulla”; Suicida a 15 anni, la Procura potrebbe convocare quattro compagni di scuola; Tragedia a Latina: il suicidio del 14enne Paolo. Denunciati negli anni episodi di bullismo.
Latina, parla la mamma di Paolo, lo studente che si è tolto la vita - La morte di Paolo Mendico ha scosso tutta l’Italia, quanto dolore doveva avere dentro il 14enne per arrivare a togliersi la vita lui, che la vita, l’aveva ancora tutta davanti. Si legge su notizie.it
"Ormai è morto…": le frasi inquietanti dei compagni dopo il suicidio del 14enne Paolo - Nella lente degli inquirenti anche insegnanti e compagni del 14enne vittima di bullismo. Segnala ticinolibero.ch