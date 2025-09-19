Paolo Crepet | I giovani protestino per ballare a scuola non per i telefonini L’intelligenza artificiale è una gabbia che uccide creatività e autenticità del pensiero umano

Lo psichiatra Paolo Crepet, durante la sua decima partecipazione al Festival della Comunicazione, ha lanciato una riflessione provocatoria sul mondo dell'educazione contemporanea, criticando apertamente la reazione degli studenti al divieto degli smartphone nelle aule scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

