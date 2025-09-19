Paolini-Svitolina Jasmine rimonta dopo un set da incubo e conquista la semifinale
Dopo la sua vittoria e la sconfittadi Cocciaretto, ora Paolini e Sara Errani affronteranno Lyudmyla Kichenok e Marta Kostyuk per un posto in finale, contro Gran Bretagna o Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: paolini - svitolina
Il tabellone di Jasmine Paolini a Cincinnati: Svitolina agli ottavi, poi Gauff e Pegula?
Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Svitolina. Possibile rivincita di una finale Slam
Italia-Ucraina vale la finale di Bjk Cup. Svitolina punta Paolini: "Contro le azzurre sarà dura"
Paolini batte Svitolina in Bjk Cup 2025 oggi, Italia-Ucraina 1-1. Decisivo il doppio - X Vai su X
Nel primo match della sfida tra Italia e Ucraina di #BJKCup, Elisabetta Cocciaretto si arrende a Kostyuk per 6-2, 6-3. Tra poco in campo Jasmine Paolini contro Svitolina. Guarda il match in diretta in chiaro su SuperTennis Vai su Facebook
LIVE Paolini-Svitolina 3-6 6-4 6-4, Italia-Ucraina 1-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA: rimonta stellare della toscana! Ora testa al doppio decisivo; BJK Cup – Paolini rimonta Svitolina: sarà il doppio a decidere Italia-Ucraina; BJK Cup semifinale: Paolini-Svitolina in diretta. Cocciaretto ko in 2 set: Italia-Ucraina 0-1.
BJK Cup: Paolini batte per la prima volta Svitolina e regala l’1-1 all’Italia - Billie Jean King Cup | L'azzurra rimonta un set e un break venendo fuori sulla lunga distanza. Secondo ubitennis.com
BJK Cup – Paolini rimonta Svitolina: sarà il doppio a decidere Italia-Ucraina - Dopo la netta vittoria di Marta Kostyuk ai danni di Elisabetta Cocciaretto, l'azzurra ha pareggiato i conti contro l'U ... Da tennisworlditalia.com