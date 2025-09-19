Paolini | Abbiamo conquistato i locals sono entrata carica Errani | Sforzo pazzesco di Jasmine

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato il punto decisivo della semifinale della BJK Cup, imponendosi nel doppio che ha risolto il confronto con l’Ucraina sul cemento cinese di Shenzhen. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno giganteggiato in due set contro la coppia formata da Kichenok e Kostyuk, completando così la rimonta che la toscana aveva iniziato vincendo in rimonta il singolare contro Svitolina. L’Italia si è così qualificata alla finale della massima competizione per Nazionali femminili di tennis e domenica 21 settembre affronterà la vincente del confronto tra USA e Gran Bretagna, con il chiaro obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolini: “Abbiamo conquistato i locals, sono entrata carica”. Errani: “Sforzo pazzesco di Jasmine”

Jasmine Paolini: "Oltre ai fan italiani abbiamo conquistato i fan locali: è stato un piacere, ci hanno supportato tanto, specialmente in un momento duro del mio singolare. Un grazie a loro quindi, gli ho regalato di tutto, anche gli asciugamani!" - X Vai su X

«Sono felicissima, abbiamo ribaltato due match veramente tosti» La nostra intervista a Jasmine Paolini, appena dopo aver conquistato il punto decisivo per battere la Cina nei quarti di finale di #BJKCup ? Vai su Facebook

Sinner, Musetti e Paolini super. Binaghi esulta: «Non abbiamo più limiti, è un momento magico».

