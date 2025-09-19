Panasonic annuncia lo sviluppo di una nuova batteria senza anodo | incremento di autonomia fino al 25%

La casa giapponese sta lavorando su una nuova cella priva di anodo che potrebbe portare fino a 250 km di autonomia in più se applicata su una Tesla Model Y. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Panasonic annuncia lo sviluppo di una nuova batteria "senza anodo": incremento di autonomia fino al 25%

In questa notizia si parla di: panasonic - annuncia

Panasonic presenta la fotocamera LUMIX TZ99 in una nuova livrea bianca - https://www.afdigitale.it/?p=172392/ Vai su Facebook

Panasonic annuncia lo sviluppo di una nuova batteria senza anodo: incremento di autonomia fino al 25%; Panasonic ha la sua nuova gigafactory, ma il freno è tirato; Panasonic annuncia le nuove gamme di refrigerazione iCORE e iCOOL.

Panasonic annuncia lo sviluppo di una nuova batteria "senza anodo": incremento di autonomia fino al 25% - La casa giapponese sta lavorando su una nuova cella priva di anodo che potrebbe portare fino a 250 km di autonomia in più se applicata su una Tesla Model Y ... Come scrive dmove.it

Panasonic annuncia le nuove gamme di refrigerazione iCORE e iCOOL - Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning annuncia l’imminente lancio della sua gamma di refrigerazione commerciale più ampia e versatile di sempre. Scrive edilportale.com