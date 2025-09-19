Palworld | aggiornamenti sulla causa di nintendo e la risposta di pocketpair

Il contenzioso legale tra Nintendo e il progetto Palworld si intensifica, con nuove evidenze emerse e argomentazioni di entrambe le parti che alimentano la disputa. In corso da circa un anno, questa controversia riguarda aspetti fondamentali della proprietà intellettuale nel settore videoludico, coinvolgendo questioni di brevetti e modding. L'attenzione rimane alta, poiché le decisioni prese nei prossimi mesi potrebbero influenzare in modo significativo il panorama legale dei videogiochi. nintendo sostiene che i mod non costituiscono giochi. disputa ancora in evoluzione. In questo procedimento giudiziario, Nintendo ha avanzato una tesi chiara: le modifiche (mod) ai giochi non devono essere considerate come prodotti a sé stanti ma come sovrastrutture o sub-creazioni di opere preesistenti.

