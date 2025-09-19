Palma di Montechiaro torna il raduno in mountain bike Terra del Gattopardo

La città del Gattopardo si prepara a ospitare l’undicesima edizione del raduno in mountain bike “Terra del Gattopardo”, in programma domenica 21 settembre a Palma di Montechiaro. L’appuntamento, organizzato da Monte Bike e Monte Bire con il patrocinio del Comune, richiama appassionati delle due. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: palma - montechiaro

Consegnata l'area demaniale: il nuovo parcheggio sul lungomare di Palma di Montechiaro si farà

Si accascia sul pavimento di casa, tragedia a Brescia: morta studentessa 23enne di Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, confronto su crisi idrica e infrastrutture

RADUNO AUTO e MOTO D’EPOCA, 8° Memorial “Amedeo Sillitti”; Il Giro di Sicilia torna dal 12 al 18 maggio, 34esima edizione dedicata al pilota Piero Taruffi; Le auto d’epoca “accarezzano” la Valle dei Templi, l’antica corsa voluta da Vincenzo Florio passerà anche da Agrigento.

Palma di Montechiaro in festa: la Banda torna a emozionare con un concerto speciale - Per Palma di Montechiaro, il Corpo Bandistico non è soltanto un gruppo di musicisti: è un vero patrimonio culturale e identitario, capace di unire generazioni e di portare alto il nome della città in ... Segnala grandangoloagrigento.it