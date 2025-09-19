Pallone d’Oro 2025 | data orario come vederlo in TV e streaming

Il Pallone d’Oro 2025 è pronto a incoronare il miglior calciatore del mondo. La cerimonia, organizzata da France Football, si terrà a Parigi lunedì 22 settembre 2025. Una serata che unisce glamour, storia e passione calcistica, con i grandi protagonisti della stagione riuniti sul red carpet del Théâtre du Châtelet. Indice. Quando si terrà la cerimonia Pallone D’Oro 2025. Dove seguire il Pallone d’Oro 2025 in TV e streaming. I candidati al Pallone d’Oro 2025. Lista completa dei candidati al Pallone D’Oro 2025. Favoriti e possibili sorprese. Conclusione. FAQ. Quando si terrà la cerimonia Pallone D’Oro 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Pallone d’Oro 2025: data, orario, come vederlo in TV e streaming

Un trofeo ambito che rappresenta la storia del calcio attraverso i suoi più grandi protagonisti. Tutto quello che c'è da sapere sull'edizione 2025: data, luogo e italiani candidati al Pallone d'Oro

Pallone d’Oro 2025 | Ousmane Dembélé in pole position secondo l’intelligenza artificiale; Yamal potrebbe essere il Rodri 2.0 e prendersi il Pallone d’oro al posto del favorito Dembelé As; Pallone d’Oro Inter Gullit e Kate Scott maestri di cerimonia | in corsa anche Lautaro e Dumfries.

Pallone d’Oro 2025: ci sono Lautaro, Dumfries e McTominay. Donnarumma l’unico italiano - È ancora presto per scoprirlo, dato che la cerimonia del Pallone d’Oro 2025 è in programma per il 22 settembre Théâtre du Châtelet di Parigi. Scrive gianlucadimarzio.com