Pallanuoto il Brescia piega il Vouliagmeni per 15-13 e si porta ad un passo dalla Champions League
Parte con un successo la stagione internazionale dell’ AN Brescia, unica compagine italiana impegnata nelle qualificazioni della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: nel Girone C, in corso di svolgimento a Zagabria, in Croazia, i lombardi regolano i greci del Vouliagmeni per 15-13. La formazione italiana si porta così a quota 3 in classifica e potrebbe festeggiare la qualificazione già domani, senza neppure scendere in acqua: affinché l’eventualità si concretizzi è necessario che i croati della Mladost, padroni di casa, alle ore 19.00 battano a loro volta la compagine ellenica. Tornando alla cronaca odierna, nel primo quarto il Brescia trova subito il break e va sul 2-0, ma i greci riescono a ricucire lo strappo, portandosi sul 2-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallanuoto, Champions League 2025-2026: Brescia sfida Mladost e Vouliagmeni nelle qualificazioni
