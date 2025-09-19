Palio di Legnano ultimo atto Al canapo sei batterie promettono spettacolo
Con i sorteggi delle batterie, si alza il sipario sull’ultimo appuntamento delle corse di addestramento. Cavalli e fantini hanno ricevuto la loro assegnazione e domenica si annuncia un appuntamento di grande spettacolo e tensione. Nella prima batteria al canapo ci saranno Borghesia con Dino Pes, Corinne Clar con Federico Fabbri, Wakanda montato da Federico Arri e Donnaiolo affidato a VincenzoTurco. Nella seconda batteria sfida ricca di insidie tra Carilbom con Adrian Topalli, Assalto con Diego Minnucci, Daisa con Filippo Belloni e Angelo Rosso con Nicolò Farnetani. Nella terza batteria in pista Espu con Federico Fabbri, Abracadabra con Dino Pes, Ebaciami con Alessio Bincoletto e Debardu con Adrian Topalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
