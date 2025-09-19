Una telecamera di sorveglianza della farmacia “Sacro Cuore” ha ripreso tutta la drammatica scena. Cangemi, che aveva tentato di passare per squilibrato, resta in carcere. Il gip: “E’ capace di intendere e di volere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Palermo, in quindici secondi l’esecuzione del cognato: nelle immagini la freddezza del killer