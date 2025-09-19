Palermo in quindici secondi l’esecuzione del cognato | nelle immagini la freddezza del killer
Una telecamera di sorveglianza della farmacia “Sacro Cuore” ha ripreso tutta la drammatica scena. Cangemi, che aveva tentato di passare per squilibrato, resta in carcere. Il gip: “E’ capace di intendere e di volere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
