Palermo in quindici secondi l’esecuzione del cognato | nelle immagini la freddezza del killer

19 set 2025

Una telecamera di sorveglianza della farmacia “Sacro Cuore” ha ripreso tutta la drammatica scena. Cangemi, che aveva tentato di passare per squilibrato, resta in carcere. Il gip: “E’ capace di intendere e di volere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

