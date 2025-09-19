Palermo frasi choc del figlio di Riina Giuseppe Salvatore | Io come bimbi a Gaza mio padre? Non ordinò omicidio di Giuseppe di Matteo - VIDEO

Il deputato La Vardera: "Puntata agghiacciante e parole diseducative, il gestore tolga questo scempio dalla rete". Il Presidente della Commissione Regionale Antimafia Cracolici: "Non offenda la nostra terra" "Come i piccoli palestinesi da bimbo ho vissuto sempre come fossi in perenne emergenz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Palermo, frasi choc del figlio di Riina Giuseppe Salvatore: "Io come bimbi a Gaza, mio padre? Non ordinò omicidio di Giuseppe di Matteo" - VIDEO

